A Uggiate Trevano la scuola con gli scavi aperti e il parcheggio selvaggio

Dal parcheggio, all'ingresso (dove gli studenti si trovano a dover scansare vetri e detriti scendendo dal pulmino) la situazione delle scuole elementari e medie in via Roma a Uggiate Trevano non è delle più rosee. Le testimonianze ci arrivano da alcuni genitori. Partiamo dal parcheggio dove i bambini sono costretti a pericolosi slalom tra le macchine.

Poi si arriva davanti alla scuola, dove l'entrata è stata provvisoriamente spostata. Gli alunni di quinta entrano dove c'è la palestra, per non farli transitare davanti al cantiere che comunque arriva fino alla struttura dove ancora si tengono le lezioni, con uno scavo imponente e che ai genitori fa paura. Gli alunni di prima e seconda entrano da via Roma, le terze e le quarte da via Somazzo.

Sul cantiere si apre un altro capitolo. I lavori per il rinnovo delle elementari Anna Frank sono iniziati tra febbraio e marzo del 2021.

"È arrivata una ditta appaltatrice, ci spiegano, è fallita ed è rimasto tutto così per un anno: senza ingresso principale e senza poter parcheggiare. È quindi arrivata un'altra ditta che ha cominciato a fare gli scavi. Ha transennato e scavato fino proprio all'ingresso della scuola dove vanno ancora i bambini che, per questo motivo, devono entrare dalla palestra e fare tutto il tragitto fino all'ingresso posteriore della scuola".

"La paura di noi genitori è che possa esserci un cedimento strutturale se, per ipotesi, dovesse venire a piovere forte e i lavori sono fermi di nuovo e lo scavo è aperto. Non si può far andare a scuola dei bambini con gli scavi in corso che minano le fondamenta stesse dell'edificio. Io, come genitore, ho paura". I lavori dovevano finire nell'aprile del 2022. Al momento sono ancora fermi.