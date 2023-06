La scuola consegna il diploma ai genitori di Beatrice, morta in un incidente

Aveva già scritto la sua tesina Beatrice e proprio ieri 13 giugno l'avrebbe dovuta discutere per ottenere il suo meritato diploma alla Accademia di estetica Pbs di Monza. Ma tutto è stato spazzato via quella notte di fine maggio in cui c'è stato l'incidente sullo scooter, a causa del quale la giovane 17enne di Cantù ha perso tragicamente la vita.

La ragazza era stata ammessa regolarmente all’esame del triennio e quindi Anna Del Prete, la dirigente scolastica, ha fatto di tutto per poter portare a termine questo percorso della giovane e ieri, dopo l'approvazione della Regione che ha inviato anche un attestato di merito, lo scritto di Bea è stato letto in presenza dei genitori Massimiliano e Grazia che hanno ricevuto il suo diploma. Emozionatissimi e commossi ma estremamente felici di questo risultato che, spiega la dirigente scolastica, non è una commemorazione ma un riconoscimento del lavoro svolto. La tesina era già stata interamente preparata da Beatrice. Parlava di New York, che era il sogno nel cassetto di questa 17enne che voleva viaggiare e vivere la sua vita, spezzata nel fiore dei suoi anni.