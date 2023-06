Scritte e minacce sui muri di Erba: perquisita un'abitazione a Longone al Segrino

La risposta delle forze dell'ordine ai continui raid vandalici di stampo anarchico che hanno vandalizzato i muri di Erba (e più recentemente anche di Longone al Segrino) non si è fatta attendere. Le indagini hanno fonito indizi tali da far convergere i carabinieri della compagnia di Como verso un'abitazione di Longone al Segrino dove è stata effettuata una perquisizione nella giornata del 9 giugno 2023.

I militari avrebbero trovato riscontri ai loro sospetti, stringendo così il cerchio intorno ai presunti responsabili. Ulteriori conferme sono attese nei prossimi giorni quando giungeranno gli esiti di nuovi approfondimenti e verifiche.

Intanto l'onorevole leghista Eugenio Zoffili, destinatario di numerose minacce vergate sui muri dagli ingoti vandali anarchici, commenta: "Confido nella determinazione delle Autorità preposte e nella professionalità dei nostri Carabinieri che hanno in capo le indagini: l’unica risposta è l’arresto e la galera per questi vigliacchi e codardi criminali che devono pagare penalmente in tribunale per quanto hanno fatto e risarcire fino all’ultimo centesimo i nostri concittadini per i danni alle loro abitazioni. Lo Stato c’è e lo dimostrerà assicurando alla giustizia questi delinquenti che rappresentano una minaccia per la legalità, la Democrazia e il quieto vivere della nostra Comunità erbese che non si merita quanto di ignobile sta succedendo".