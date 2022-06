Sequestrati 48 scooter con il tricolore italiano: la scritta Made in China nascosta da adesivi

48 scooter nuovi, di origine extra Europea, risultati non conformi alle norme in materia di origine e provenienza estera della merce e della tutela e sicurezza del consumatore, sono stati sequestrati nei giorni scorsi dai funzionari dell'Agenzia del Monopolio di Como in servizio alla Sezione Operativa Territoriale (SOT) di Montano Lucino.

Nel corso dei controlli è emerso che gli scooter riportavano in più punti il tricolore italiano e il nome “BRERA”, identificativo del modello dei motocicli, mentre l’indicazione di origine del prodotto (made in China), rappresentata da un adesivo facilmente rimovibile e di dimensioni estremamente ridotte, era applicata sotto il sellone in posizione assolutamente non evidente.

L’importatore è stato sanzionato e dovrà regolare, a sua cura e spese, le etichette sui prodotti sequestrati e sul manuale di istruzione dei motocicli prima dello svincolo.