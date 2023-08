Inseguito e fermato nel parcheggio del supermercato a Fino Mornasco: era in sella a uno scooter rubato

Un 29enne nigeriano è stato denunciato dai carabinieri di Fino Mornasco per una serie di reati tra i quali ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente. L'uomo era alla guida di uno scooter quando i carabinieri gli si sono avvicinati per effettuare un controllo. Anziché fermarsi ha cercato di sfuggire al controllo tentando di dileguarsi. Ne è nato un breve inseguimento all'interno del parcheggio del supermercato Lidl di Fino Mornasco. Era circa mezzogiorno. Lo scooter è risultato essere stato rubato. Aveva la targa alterata con del nastro adesivo. Il mezzo è stato riconsegnato al legittimo proprietario. Dai controlli effettuati dai carabinieri si è scoperto che il nigeriano non aveva mai conseguito la patente.