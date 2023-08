Scontro frontale a Porlezza: due feriti

Incidente a Porlezza nella tarda serata del 28 agosto 2023. Poco dopo le 22.30 due auto si sono scontrate in modo pressoché frontale mentre percorrevano la SS340. Sul posto oltre a due ambulanze della Croce Azzurra di Porlezza e della Croce Rossa di Menaggio sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno lavorato per mettere in sicurezza la strada. I due feriti sono stati trasportati al pronto soccorso. Nessuno dei due è in pericolo di vita.