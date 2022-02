Como, violento scontro tra un'auto e un bus in via Varesina: un ferito

Doppio intervento dei vigili del fuoco. A Como le squadre sono intervenute in via Varesina per un incidente avvenuto alle 6 di questa mattina tra un'auto e un bus. Sul posto sono intervenuti anche i mezzi del 118. Si segnala un ferito non in pericolo di vita trasportato all'ospedale Sant'Anna. Sono in corso gli accertamenti sulla dinanica del violento sinistro.

Nella notte i vigili del fuoco sono intervenuti anche a Briosco in ausilio ai colleghi del comando di Monza per l'incendio di un'auto in via Valassina. Anche in questo caso sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause.