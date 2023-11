Crea scompiglio in un locale e inveisce contro i carabinieri: arrestato

La compagnia carabinieri di Cantù ha intensificato nei giorni recenti i controlli del territorio, coinvolgendo i militari del nucleo operativo radiomobile, della Tenenza di Mariano Comense e delle 9 stazioni dei carabinieri in una serie di interventi preventivi e repressivi. Queste attività hanno portato all'arresto di una persona. I carabinieri di Lurate Caccivio hanno arrestato un 32enne, senza precedenti penali, per resistenza a pubblico ufficiale. Contestualmente, è stato denunciato in stato di libertà per oltraggio a pubblico ufficiale. Gli accertamenti condotti hanno rivelato che il 32enne, durante la serata di lunedì mentre si trovava in un locale pubblico, ha inizialmente disturbato il personale dipendente e successivamente si è opposto al controllo da parte dei militari di Lurate Caccivio, rivolgendo loro ingiurie.