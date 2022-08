Scomparso da Reggio Calabria, ritrovato a Como: Angelo è tornato a casa grazie ai social

Una storia di grande mobilitazione da parte di molti cittadini Comaschi, da parte dell'ospedale San'Anna che ha regalato un lieto fine a Alessia e a suo padre Angelo. Tutto comincia a oltre 1200 chilometri di distanza, a Reggio Calabria. Angelo, classe 1963, padre di Alessia, scompare. È il 10 agosto. La figlia disperata comincia a mettere vari appelli sui social, con foto e descrizione per cercare di trovarlo. Qualcuno lo vede a Como venerdì 11 agosto, in zona Rebbio. I post di Alessia rimbalzano sul web, la stessa scrive nei gruppi Comaschi dove trova tanto aiuto ma soprattutto dove qualcuno le sa dire dove è il padre. Ieri la bellissima notizia, in questa vicenda delicata, la cui cosa importante è solo una: Angelo sta tornando a casa e lo scrive sempre la figlia Alessia ringraziando sul gruppo Sei di Como se... Informazioni e Notizie in tempo reale su Como, tutti coloro che hanno reso possibile il ritrovamento del padre e anche l'ospedale Sant'Anna che lo ha ospitato dal ritrovamento fino al giorno del ritorno in ambulanza verso casa.