Scomparso da Limbiate, potrebbe avere preso un treno o un bus verso Como

La famiglia del 66enne Masih Ashok Kumar lancia un appello pubblico per ritrovare l'uomo che è scomparso da Limbiate il 16 dicembre scorso. L'uomo è indiano, non parla italiano e soffre di epilessia. E' venuto in Italia per trovare il figlio ma si è allontanato da casa e ha fatto perdere le sue tracce. Potrebbe essere in stato confusionale e proprio per questo motivo potrebbe essere salito su un mezzo di trasporto pubblico. Non si può escludere nessuna opzione. L'uomo, che al momento della scomparsa indossava una giubbotto blu, pantaloni eleganti e scarpe nere, potrebbe stare cercando di ritornare a casa ma non conosce assolutamente il territorio in cui si starebbe muovendo. Potrebbe avere preso un bus o un treno diretto a nord e potrebbe essere passato anche da Como. Chiunque lo abbia notato o abbia informazioni su di lui può contattare il 112 o l'associazione Penelope Lombardia che si occupa di persone scomparse al numero 380.7814931.