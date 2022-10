Scomparso nel nulla da Como: la sorella chiede aiuto per trovare Marco Greggio

Non si hanno sue notizie da 20 giorni, dal 5 ottobre scorso quando si sono perse le sue tracce. Disperati gli appelli della sorella Paola che non ha mai smesso di cercarlo, affidandosi anche ai social, alle redazioni locali oltre che alle forze dell'ordine. Marco Greggio è suo fratello, scomparso da Como. Era ospite in una struttura di Como, è uscito e non è rientrato. Ha 57 anni, occhi azzurri è alto circa 1.70 metri.

Scrive Paola: "Potrebbe essere disorientato e in stato confusionale! È sottoposto a piano terapeutico! Grazie per le condivisioni e la collaborazione".

La denuncia della scomparsa è stata presentata il 6 ottobre scorso. Chi dovesse avere informazioni o lo avesse avvistato è invitato a contattare le forze dell’ordine oppure l’Associazione Penelope, che si occupa di persone scomparse (380.7814931).

Questa (in basso) è la foto più recente