Si cerca Alvin, un uomo di 40 anni scomparso da una settimana. L'appello del padre

È scomparso da Bellano, in provincia di Lecco lo scorso 28 ottobre. Il padre aveva già lanciato un appello ai colleghi di LeccoToday. Ora la ricerca si amplia.

"Aiutatemi, sono disperato. Mio figlio Alvin è scomparso nel pomeriggio, 28 ottobre, a Bellano. Il ragazzo è in cura presso il CRA di Bellano e, come tutti i pomeriggi, è uscito per la solita passeggiata sul lungolago. Erano le quattro e mezza pm e indossava solo una tuta, nessun capo più pesante. Non è più rientrato al centro. Escludiamo che si sia allontanato volontariamente. In camera sua sono rimasti il cellulare e tutti i suoi capi di abbigliamento.

Dovrebbe avere con sé i documenti e una Postepay ma sulla sua carta non è stato rilevato nessun movimento. Non aveva contanti. Temiamo possa essergli successo un incidente o che qualcuno possa averlo avvicinato e gli abbia fatto del male. È un ragazzo dolce e fiducioso. È stata sporta denuncia di scomparsa ma nessuna notizia finora. Sono davvero disperato."