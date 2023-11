Si continua a cercare Kimberly, la giovane scomparsa nel nulla da una settimana: cosa si sa finora

Sono tanti i giorni senza sue notizie, troppi. Un tempo interminabile per i genitori e i parenti che continuano a lanciare appelli e a chidere alla ragazza di tornare a casa. La giovane 20enne è scomparsa lunedì 20 novembre da Busto Arsizio, nella vicina provincia di Varese, dove abita. Si chiama Kimberly Bonvissuto, ha i capelli rossi ed è alta 1 metro e 55. Sui social si sta diffondendo l'appello della madre Graziana, per ritrovarla, a cui sono seguiti anche quello di altri parenti, come lo zio e la zia. "Quando è uscita di casa - si legge - indossava una tuta grigia, scarpe nere e giubbotto Colmar". La richiesta è di contattare la donna o le forze dell'ordine in caso, perché "ogni informazione potrebbe essere preziosa".

Forse doveva incontrare un ragazzo

La ragazza aveva spiegato di avere un appuntamento con la cugina, e che avrebbe cenato con lei fuori casa. Come riporta MilanoToday, sarebbe però stata una "copertura" (ma il condizionale è d'obbligo) per incontrare un ragazzo: le due giovani erano infatti d'accordo di sentirsi per concordare l'orario di arrivo nelle rispettive abitazioni, e infatti si sarebbero sentite alle nove e mezza di sera. Poi, però, il telefono di Kimberly Bonvissuto non ha più dato segni di vita. Le forze dell'ordine stanno esaminando anche i social e i profili che la ragazza usava oltre, naturalmente, alle varie telecamere che potrebbero aver filmato l'uscita di Kimberly o i suoi spostamenti.

La 20enne non aveva con se una borsa con i ricambi e non ha lasciato segni che potessero far pensare a un allontanamento volontario. Il cellulare Kimberly è risultato spento da subito ma sembrerebbe che la ragazza fosse uscita con il caricabatterie.

Per cercarla è stato utilizzato anche un elicottero.