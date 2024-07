Colpo di scena nelle indagini per la morte di Greta Spreafico, indagato (di nuovo) il giadiniere

Non si hanno notizie certe di lei da due anni, esattamente dalla notte tra il 4 e il 5 giugno 2022, ma ci sono delle novità per quanto riguarda le indagini sulla scomparsa di Greta Spreafico, la cantante di 53 anni di Erba (Como), scomparsa nel delta del Po. Dopo una prima archiviazione del caso, sarebbe di nuovo indagato Andrea Tosi, 58 anni, giardiniere di Porto Tolle (Rovigo). Risponde non soltanto per distruzione e occultamento di cadavere, ma anche di omicidio preterintenzionale.

L'emittente Telelombardia nei giorni scorsi ha diffuso il contenuto di un'intercettazione in cui Tosi dice: "Ma sì, sono stato io". Questa sarebbe la risposta alla domanda di una terza donna che gli chiedeva, riferendosi a Sperafico: "Tu non l'hai uccisa vero?". L'intercettazione non è nuova, ma risale a ottobre 2022 ed era già nel fascicolo della procura della Repubblica di Rovigo prima dell'archiviazione. All'epoca non era stata ritenuta attendibile.

Greta Spreafico, nuove tracce fanno riaprire il caso

Greta era una cantante rock e si trovava in Polesine per vendere la casa del nonno a un cugino, ma si sono perse le sue tracce due giorni prima della data in cui era stato fissato il rogito.