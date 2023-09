Scomparsa dal Canton Ticino una ragazza di 14 anni: si cerca anche a Como

La 14enne May Bettosini è scomparsa dal 1° settembre dal proprio domicilio in Rivera, un piccolo comunde di poco piu' di 1.500 abitanti in Canton ticino. La polizia Cantonale ha fornito foto e descrizione della giovane.

May è nata il 22 gennaio del 2009, è alta 150 cm, corporatura snella con occhi castano scuri e capelli castano scuri ricci.

Al momento della scomparsa la giovane indossava training di colore blu con simbolo della Nike, scarpe bianche Nike. Con se dovrebbe avere uno zaino (tipo scolastico) di colore nero con scritte Vans.

La ragazza parla in italiano. In caso di informazioni utili si invita a conttatare la Cecal della polizia Cantonale al numero +41 0848 255555.