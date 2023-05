Scomparsa una donna di 83 anni da Lurate Caccivio: in corso le ricerche

L'anziana di 83 anni è scomparsa ieri 25 maggio dalla zona Gironico/Lurate Caccivio. La donna nel pomeriggio di ieri intorno alle 16 era insieme al marito che si è allontanato solo per pochi istanti e non ha più trovato la moglie. Immediato l'arrivo dei soccorsi. Sul posto protezione civile, vigili del fuoco e carabinieri di Faloppio. Alle ricerche hanno partecipato anche i volontari del Lario e gli uomini del soccorso alpino e speleologico.

Sui social network sta girando il disperato appello di amici e famigliari:

"La signora Nicoletti Rosa di anni 83 è scomparsa il 25 maggio alle ore 16.00 zona Gironico /Lurate Caccivio probabilmente è in stato confusionale per demenza senile se qualcuno la vede chiediamo di fermarla e chiamare le forze dell ordine.

Grazie mille". Ci informano che è vestita come nella fotografia.