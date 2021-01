Tragedia in montagna: sciatore morto sul Monte San Primo

L'allarme è scattato poco prima delle 16.30 del 13 gennaio 2021: un uomo incosciente sul Monte San Primo è stato segnalato al 118 che ha mobilitato subito la macchina dei soccorsi. Vigili del Fuoco e di Como e Soccorso Alpino della delegazione lariana sono intervenuti per le ricerche dell'uomo insieme agli elicotteri degli elisoccorso di Sondrio e Como.

L'uomo, 67 anni, di Sesto San Giovanni, è stato trovato morto. Si tratta di uno sciatore che stava effettuando un'escursione in quota sul monte sopra Bellagio. Il suo corpo, come detto, è stato recuperato privo di vita.