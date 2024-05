Prende a schiaffi un poliziotto e scappa: arrestato in centro a Como

Nella prima serata di ieri, 20 maggio 2024, la polizia di Stato ha arrestato un somalo di 25 anni, già noto alle forze dell'ordine per i suoi numerosi alias e precedenti di polizia. L'accusa, questa volta, è di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, nonché di lesioni a un agente.

Gli agenti di pattuglia in centro a Como durante un passaggio nei pressi dell’ex area Leader Price di via Regina Teodolinda, hanno notato un 25enne somalo che infastidiva i passanti. Al momento del controllo e alla richiesta dei documenti, l’uomo ha reagito con violenza, sferrando uno schiaffo a un agente e tentando la fuga a piedi. Dopo un difficoltoso inseguimento i poliziotti sono riusciti a bloccarlo e a farlo salire all'interno dell'auto di servizio. Durante il trasporto, l’uomo ha continuato nel suo atteggiamento violento. Un poliziotto ha riportato lievi escoriazioni a un polso di un agente. Una volta in questura, il 25enne è stato identificato. A suo carico c'era una misura di obbligo di firma alla polizia giudiziaria che gli era stata imposta alcuni mesi fa.