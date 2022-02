Sbatte contro un albero sulle piste da sci: morto 18enne comasco

Nicolò Mainoni, 18 anni di Menaggio, è morto nella mattina del 9 febbraio 2022 a causa di un terribile incidente sugli sci. Il giovane stava sciando su una pista nera a Folgarida Marilleva, in Trentino. E' andato a sbattere contro uno degli alberi che delimitano il percorso. L'allarme è stato lanciato intorno alle ore 9. l'elisoccorso lo ha trasportato d'urgenza all'ospedale ma in tarda mattinata è arrivata la drammatica notizia: Nicolò non ce l'ha fatta, è spirato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santa Chiara. Nicolò Mainoni abitava a Menaggio e frequentava l'istituto. Il giorno prima aveva pubblicato il suo ultimo video su Instagram dove riprende una discesa sulle piste.