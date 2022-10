Sasso d'Erba, cade da una parete di arrampicata: ferita una donna

Poco dopo le 12 di oggi, domenica 2 ottobre, una donna è caduta dalla parete attrezzata per l'arrampicata sportiva in località Sasso d’Erba, comune di Erba. Sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco, il soccorso alpino i soccorritori del 118. L'elisoccorso è decollato da Como Villa Guardia. Stando alle prime informazioni ricevute la donna si sarebbe rotta un arto ma non sarebbe in pericolo di vita.