Ruba soldi e gioielli a pazienti e personale del Sant'Anna: denunciata addetta alle pulizie

Dopo una lunga indagine cominciata la scorsa estate la Questura di Como ha denunciato per furto aggravato una donna di 52 anni, addetta alla pulizia per conto di una cooperativa esterna che collabora con Asst Lariana all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Le indagini erano state avviate dopo alcune denunce di furti sia di denaro che di oggetti preziosi dei pazienti ricoverati al Sant'Anna e anche di alcuni dipendenti dell'ospedale. Con l'aiuto e la collaborazione del personale di vigilanza è stato ricostruito il modus operandi della ladra. È stata quindi perquisita la casa della donna dove sono state ritrovate diverse ricevute di negozi tipo compro-oro dove avrebbe rivenduto i preziosi rubati.

Le indagini proseguono per quantificare il numero esatto degli episodi che sono comunque non meno di una sessantina.