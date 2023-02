Trovato a terra nel sangue: un uomo soccorso in via Tommaso Grossi

Un uomo di 47 anni è stato soccorso d'urgenza all'interno della struttura del Pensionato San Giuseppe di via Tommaso Grossi a Como. L'uomo è stato rinvenuto a terra nel sangue poco dopo le ore 12 del 26 febbraio 2023. Non è chiaro cosa sia successo. Si presume abbia avuto un malore che ne ha causato la caduta, o che se sia semplicemente scivolato. Le sue condizioni sono apparse subito gravi ai soccorritori. E' stato trasportato d'urgenza all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Sono stati allertati anche i carabinieri della compagnia di Como ma non sembrano sussistere elementi che possano far pensare a qualcosa di diverso da una tragica fatalità.