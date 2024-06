Lago di sangue nella notte a Cantù, tre uomini accoltellati durante una rissa. Sono gravi

La violenta lite è scoppiata nel cuore della notte tra l'1 e il 2 giugno a Cantù in piazza Garibaldi, poco dopo le 3. Secondo le primissime informazioni trapelate la rissa avrebbe coinvolto una decina di persone e a un certo punto qualcuno avrebbe tirato fuori i coltelli. Sono tre, e non due come si pensava in un primo momento, i feriti gravi. Si tratta di un uomo di 33 anni di Cantù, un 28enne sempre canturino e un 44enne di Novedrate. Il 33enne è quello che ha riportato le ferite più gravi e al momento si trova in prognosi riservata all'ospedale San Gerardo di Monza. Anche gli altri due sono comunque stati soccorsi in codice rosso e sarebbero gravi. Indagano sulla vicenda i carabinieri di Cantù che hanno raccolto le testimonianze delle alte persone presenti e che stanno anche cerando di identificare con le video camere di sorveglianza chi ha effettivamente peso parte alla rissa e le sue dinamiche e la motivazione per cui si è scatenata la violentissima lite. Articolo in aggiornamento.