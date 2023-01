Morto cadendo da un albero a Plesio: la vittima è Sandro Meregalli, ex dirigente della Calcio Lecco

E' Sandro Meregalli, ex massimo dirigente della Calcio Lecco 1912, l'uomo morto a Plesio nella giornata del 12 gennaio 2023. L'infortunio fatale è avvenuto in una zona impervia della frazione di Gerla. Secondo le prime informazioni apprese Meregalli si trovava su un albero, quando è stato colpito da un ramo che si è spezzato che ha fatto cadere a terra l'ex dirigente sportivo da un'altezza di alcuni metri. Il personale del 118 ha constato il decesso sul posto e per l'uomo è stato inutile anche il trasporto in ospedale.

Meregalli era arrivato alla Calcio Lecco 1912 nei primi mesi del 2016 per gestire il settore giovanile ma ben presto si ritrovò catapultato al vertice della società dopo di Daniele Bizzozero, che l'aveva guidata fino a quel momento. A dicembre arrivò poi il fallimento della società, con la concessione dell'esercizio provvisorio gestito dal commercialista monzese Mario Motta. Meregalli lascia la moglie e due figli adolescenti.