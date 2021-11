San Siro strada Vecchia Regina, perde l'equilibrio e precipita alcuni metri: ferito 46enne

Intervento di soccorso nel primo pomeriggio di oggi, sabato 27 novembre 2021, per un uomo di 46 anni. Si trovava lungo un tratto della vecchia Strada Regina, in un punto in cui è presente una vegetazione molto folta. A un certo punto ha perso l’equilibrio ed è precipitato per alcuni metri sulla spiaggetta rocciosa sottostante. La centrale ha mandato sul posto i Vigili del Fuoco, l’ambulanza ed è stato chiesto anche l’intervento del Soccorso alpino, Stazione Lario occidentale della XIX Delegazione Cnsas - Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico. L'incidente è stato segnalato inizialmente come codice rosso.L’uomo è stato raggiunto, caricato sulla barella spinale e trasportato con il gommone dei Vigili del fuoco del distaccamento di Dongo, infine portato in ospedale a Gravedona in codice giallo.