Frana a San Siro, grosso masso si stacca e sfiora una casa: paura per i residenti

Sono intervenuti urgentemente oggi, 22 gennaio, i vigili del fuoco di Dongo con gli specialisti del nucleo Saf provinciale di Como a San Siro, località Mastena. Un grosso masso si è staccato dalla parete della collina ed è rotolato fino ad urtare un'abitazione. Paura per i residenti ma fortunatamente non si segnalano feriti. Sul posto, oltre al Sindaco, anche un geologo per cercare di capire la natura di questo fatto e per fare le verifiche di competenza.