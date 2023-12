San Siro, ha un malore per strada e cade in terra: interviene l'elisoccorso

Stava camminando a San Siro (in contrada Larga) quando ad un certo punto, intorno a mezzogiorno di oggi mercoledì 20 dicembre, l'uomo, un 58enne della zona che stava andando a trovare la madre, è caduto in terra per un malore. Le sue condizioni sono parse subito critiche e l'elisoccorso è partito in codice rosso da Como Villa Guardia per trasportarlo il prima possibile all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia dove è arrivato intorno alle 13.30, dopo le prime manovre di salvataggio effettuate sul posto.