San Fermo della Battaglia, vuole buttarsi dal ponte: salvato da un carabiniere fuori servizio

L'uomo, un comasco di circa 70 anni, che ieri pomeriggio 2 ottobre si trovava sul ciglio del ponte a San Fermo della Battaglia è stato notato da un carabiniere (della stazione di Lurate Caccivio ma in quel momento libero dal servizio) che, stando ad alcune testimonianze sul posto, ha subito cercato di dissuaderlo, sia parlandogli che bloccandolo appena in tempo alle barriere metalliche.

Fortunatamente tutto è andato per il meglio. Il carabiniere, Mario Pepe, è riuscito anche a far avvisare un addetto della portineria dell'ospedale che è intervenuto per aiutarlo. Mentre i due si occupavano dell'uomo è arrivato anche il personale del pronto soccorso che lo ha portato all'interno dell'ospedale.

Dove chiedere aiuto