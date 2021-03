San Fermo, ferro sporgente dall'asfalto: brutta caduta e ferite in volto per una donna di 83 anni

È accaduto stamattina, 25 marzo, intorno alle 9.20 in via De Cristoforis a San Fermo della Battaglia. Una signora stava camminando sul marciapiede quando è inciampata in un ferro che sporgeva dall'asfalto. La caduta, secondo alcuni testimoni sul posto, è stata davvero brutta. La donna avrebbe riportato ferite in faccia, sulle gambe, sulle mani e ad un occhio. È stata chiamata ambulanza e l'episodio è stato segnalato anche ai vigili. Sul posto i carabinieri. La signora era quasi arrivata a casa ed è stato avvisato anche il marito che l'ha raggiunta sul luogo dell'incidente dove le sono state fatte le prime medicazioni. Nonostante la brutta caduta (segnalata inizialmente come codice giallo) la signora non sembrerebbe in pericolo.