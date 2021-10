Si perde sul Palanzone e finisce in un torrente: salvato con una fune

Un uomo di 43 anni è stato tratto in salvo nella serata del 9 ottobre 2021 dopo essersi perso sul Monte Palanzone, nel territorio di Caslino d'Erba. L'uomo stava scendendo dal monte verso il paese ma a causa del buio ha perso l'orientamento e si è ritrovato nell'alveo di un torrente. Con il telefono cellulare ha chiamato i soccorsi. È intervenuta una squadra del Cnsas (XIX Delegazione, Stazione del Triangolo Lariano) insieme ai vigili del fuoco. I soccorritori in poco tempo hanno rintracciato la persona, anche grazie alle coordinate comunicate alla centrale operativa. Lo hanno recuperato con l'ausilio di una corda per una ventina di metri e lo hanno riportato sul sentiero. Infine, l'uomo, illeso, è stato accompagnato a valle. L'intervento si è concluso in un paio d'ore.