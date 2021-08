Como, donna caduta in un fossato: salvata dai vigili del fuoco

L'infortunio è avvenuto in via per Brunate

Operazione di salvataggio nella mattina del 4 agosto 2021 a Como ad opera dei vigili del fuoco. Una squadra di pompieri è intervenuta in via per Brunate dove una donna è caduta in un fossato vicino a casa dove scorre un piccolo corso d'acqua. Le ragioni della caduta non sono state ancora chiarite. La donna ferita è stata posizionata e assicurata sulla barella di salvataggio. Dopo il recupero è stata affidata alle cure degli uomini del 118.