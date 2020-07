Capre in pericolo sulla parete rocciosa: salvate dai vigili del fuoco

Capre in pericolo tra Argegno e Colonno nel tardo pomeriggio del 25 luglio 2020. Gli uomini del soccorso alpino sono dovuti intervenire per recuperare alcune capre che non riuscivano più a scendere dalla parete rocciosa che sovrasta in quel tratto la Statale Regina. I soccorritori con non poche difficoltà sono riusciti a recuperare gli animali e a trarli in salvo. Le capre erano rimaste impigliate nella rete che serve come protezione contro la caduta di sassi.

