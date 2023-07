Soccorsa sui monti sopra Albavilla: donna recuperata con l'elicottero

Brutta disavventura - ma a lieto fine - per una escursionista di 62 anni che si è ferita in una zona impervia dei monti lariani. La donna camminava sulla dorsale tra Brunate e Bellagio, lungo il sentiero fra il Monte Bollettone e il Monte Bolletto, quando si è fatta male a un piede. L'allarme è scattato verso le 11.30. Le operazioni di socorso e recupero della donna sono state complesse ma magistralmente eseguite dai soccorritori della XIX Delegazione Lariana del soccorso alpino. Arrivati sul posto, i soccorritori hanno valutato le condizioni dell’infortunata. In accordo con la centrale è stato deciso di fare intervenire l’elisoccorso del 118 di Milano. L’intervento è finito alle 15.45.