Due ragazzi non rientrano dopo la salita in Grignetta: elicottero in volo e ricerche in notturna

Grande spavento sulla Grignetta ieri sera 22 marzo 2023. Una squadra Saf (Speleo alpino fluviale) dei vigili del fuoco è intervenuta ai Piani Resinelli intorno alle 21. La segnalazione è partita da due persone che al mattino avevano incrociato i due ragazzi bergamaschi in procinto di salire in Grignetta. Alla sera, di ritorno alla propria auto, i due hanno notato che la vettura dei giovani era ancora lì così hanno così allertato i soccorsi.

Operazione congiunta

La sala operativa dei vigili del fuoco, dopo un'operazione congiunta con la centrale Areu del 118 e i carabinieri di Bergamo che accertavano la non presenza dei ragazzi al loro domicilio, si è attivata inviando una squadra Saf sul luogo in cui era parcheggiata la vettura per acquisire ulteriori informazioni. Sul posto è stato inviato l'elicottero di Areu per un sorvolo notturno.