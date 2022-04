Multata una sala giochi, non erano esposti i prezzi degli alcolici

Ieri 21 aprile gli agenti della Questura di Como, hanno controllato alcune sale giochi della provincia. Per una di queste è scattata una sanzione: mancava l'esposizione delle tabelle degli alcolici con i prezzi e con la spiegazione dei sintomi che derivano dall'assunzione di alcol. La Questura spiega che "...i controlli presso questi esercizi oltre che al rispetto della normativa relativa agli stessi che sono sottoposti a licenza rilasciata dalla Questura, sono finalizzati anche a garantire la tutela dei minori sia dal gioco d’azzardo che dall’abuso di alcool. Pertanto durante il controllo, dove si verifica anche il possesso del green pass rafforzato, obbligatorio per le sale slot, si verifica anche che non siano presenti minori".