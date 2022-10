Sabato sera alcolico: cinque persone soccorse per intossicazione etilica

Sono almeno cinque le persone soccorse e trasportate all'ospedale a causa dell'eccessiva assunzione di bevande alcoliche tra sabato sera 22 ottobre e le prime ore di domenica 23 ottobre 2022 a Como e provincia. Poco prima delle ore 23.30 a Domaso un giovane uomo è stato soccorso in via Case Sparse da un'ambulanza del Lariosoccorso di Dongo. L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Gravedona dove è arrivato in codice verde.

Poco prima delle ore 2 del mattino a Casnate con Bernate è stata la volta di un 51enne, soccorso in via Mascagni. L'uomo è stato portato in codice giallo all'ospedale di San Fermo della Battaglia da un'ambulanza della Croce Rossa di Grandate.

Una ragazza di 25 anni è stata soccorsa invece in un locale di via Monte Cervino a Faloppio intorno alle ore 2. La Croce Rossa di Uggiate Trevano è intervenuta ma ben presto il personale paramedico ha constatato che le condizioni della giovane erano buone e lei stessa ha rifiutato il trasporto al pronto soccorso.

A Erba, in via Cascina California, pochi minuti prima delle 3 del mattino è sopraggiunta un'ambulanza del Lariosoccorso di Erba per soccorrere un'altra ragazza di 23 anni. Anche in questo caso la giovane non è stata trasportata all'ospedale, ma è semplicemente tornata a casa a smaltire la sbornia.

Infine, poco dopo le 4.30 a Cermenate, in via Maestri Comacini, un ragazzo di 18 anni è stato soccorso in codice giallo da un'ambulanza della Croce Rossa di Lomazzo. Il giovane per precauzione è stato portato all'ospedale di Saronno dove è giunto in codice verde.