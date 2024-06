Sabato sera alcolico a Como e provincia: 3 ragazzi in ospedale

La notte tra sabato 15 e domenica 16 giugno si è rivelata particolarmente movimentata a Como e provincia, con tre giovani soccorsi a causa di un consumo eccessivo di alcol.

Il primo intervento ha avuto luogo poco dopo mezzanotte e mezza a Erba, in via Milano. Un giovane di 22 anni è stato soccorso in codice giallo, ma successivamente è stato trasportato all'ospedale di Erba in codice verde, indicando che le sue condizioni si erano stabilizzate. L'ambulanza del Lariosoccorso di Erba è intervenuta rapidamente, garantendo un primo soccorso efficace.

Il secondo episodio si è verificato in via Maestri Comacini a Cermenate, poco dopo le 2.30. Un ragazzo di 20 anni è stato trovato in stato di intossicazione alcolica e inizialmente classificato in codice verde. Tuttavia le sue condizioni sono in seguito apparse più serie ed è stato trasportato all'ospedale di Saronno in codice giallo da un'ambulanza della Croce Rossa di Lomazzo.

Infine, poco prima delle 3.30, un altro intervento ha coinvolto un uomo di 29 anni in via Brogeda a Como. Anche in questo caso, il giovane è stato soccorso in codice giallo a causa dell'eccesso di alcol. L'ambulanza della Croce Rossa di Cernobbio è intervenuta prontamente.