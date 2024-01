Sabato notte a Como e provincia: un grave incidente, alcol e aggressioni

Un sabato sera impegnativo per le forze dell'ordine e per il 118 a Como e provincia. Riportiamo solo gli eventi principali, a cominciare dalle 19.30 circa di ieri 20 gennaio quando a Fino Mornasco c'è stato un grave incidente che ha visto coinvolti due giovani: un ragazzo di 24 anni e uno di 26. I contorni del fatto, che riguarderebbe gli ambienti dello spaccio, non sono ancora chiari, uno dei due feriti è stato trasportato con l'elisoccorso in codice rosso all'ospedale Circolo di Varese. Si attendono le ricostruzioni dei carabinieri di Cantù, intervenuti sul posto dove erano già presenti due ambulanze, l'auto medica e l'elicottero.

Alle 20.31 a Mozzate una donna di 57 anni è stata raggiunta dall'ambulanza per intossicazione etilica: è stata trasportata all'ospedale di Tradate. Alle 22 a Colverde, in via Mulini, nuovo intervento per aiutare una donna di 56 anni che aveva bevuto troppo. Dopo le prime cure sul posto non è stato necessario ricoverarla.

Alle 22.30 in via Domenico Pino a Como c'è stata un'aggressione. Intervenute le volanti della questura e un'ambulanza della Croce Rossa, Il 45enne ferito è stato portato all'ospedale Sant'Anna.

Alle 2 circa a San Siro un ragazzo di 21 anni è stato raggiunto dall'ambulanza per intossicazione etilica ed è stato trasportato all'ospedale di Gravedona.

A Alzate Brianza alle 2.06 scontro tra auto sulla provinciale (Sp38) con tre feriti in codice giallo. Si tratta di una ragazza di 25 anni e due uomini di 26 e 28 anni. Sono stati trasportati all'ospedale Sant'Anna (foto di copertina dei vigili del fuoco).

Alle 4 di notte a Olgiate Comasco in piazza San Gerardo un'ambulanza ha trasportato al Sant'Anna un 30enne per intossicazione etilica. Stessa sorte per un 37enne a Cantù, soccorso alle 4 del mattino in via Paradiso dalla Croce Rossa per abuso di alcol. Non è stato necessario il ricovero.