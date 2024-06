Lungo sabato notte nel Comasco: aggressioni, alcol e un grave incidente con auto ribaltata

Come ogni sabato notte è grande l'impegno delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco e dei soccorritori del 118 a Como e provincia. Riportiamo solo i fatti principali. Alle 23.20 a Como in via Fratelli Recchi un uomo di 55 anni è stato trasportato all'ospedale Valduce dopo essere stato aggredito. Sul posto l'ambulanza della Croce Rossa. L'uomo non avrebbe riportato gravi ferite. Alle 2.28 un' ambulanza della Croce Azzurra ha soccorso un uomo di 34 anni in intossicazione etilica a Cadorago, in via Roma. L'uomo è stato poi trasportato all'ospedale.

Grave incidente a Mariano Comense sulla Novedratese. L'auto con a bordo una persona si è ribaltata. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco, ambulanza e auto medica. Le condizioni del ferito sono parse subito gravi e i soccorsi sono partiti in codice rosso ma il giovane non dovrebbe essere in pericolo di vita ed è stato trasferito all'ospedale Sant'Anna (si attendono aggiornamenti ufficiali). E ancora a Fino Mornasco sulla Statale dei Giovi alle 3.20 il 118 è stato chiamato in seguito all'aggressione di un uomo di 30 anni che è stato trasportato all'ospedale Sant'Anna dall'ambulanza della Croce Rossa. Presenti anche i carabinieri di Cantù che indagano sulla vicenda.