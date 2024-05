Sabato notte nel Comasco: alcol, risse e un grave incidente sulla Regina

Un sabato sera-notte che ha dato molto da fare alle forze dell'ordine e ai soccorritori del 118 a Como e provincia a cominciare da due episodi di intossicazione etilica. Il primo alle 21.37 in Largo Manzoni a Bellagio dove un uomo di 48 anni è stato soccorso per aver bevuto troppo. Dopo le cure e l'assistenza sul posto non è stato necessario ricoverarlo.

Poco dopo in viale Fratelli Rosselli a Como città alle 22.48, un'ambulanza della Croce Rossa ha trasportato una donna di 48 anni al Sant'Anna per il troppo alcol. A Locate Varesino due risse nella notte: la prima alle 23.44 in via Piave, la seconda sempre nella stessa strada, poco dopo la mezzanotte: un uomo di 35 anni è stato portato all'ospedale di Tradate. Indagano i carabinieri di Cantù.

Grave incidente a Brienno sulla Regina dove un'auto intorno all'1.30 si è ribaltata. Soccorsi scattati in codice rosso per i due giovani di 20 e 22 anni a bordo. Sul posto anche i vigili del fuoco, due ambulanze e l'auto medica. I feriti sono stati portati al Sant'Anna e non sarebbero in pericolo di vita, ma si attendono aggiornamenti.

Infine rissa con coltelli o comunque arma bianca a Cantù in via Milano alle 3.45 del mattino. Coinvolti un 18enne e un 25enne. Sul posto i carabinieri, che indagano, e due ambulanza che hanno trasportato i giovani feriti in codice giallo uno all'ospedale di Carate Brianza, l'altro al Sant'Anna. Si attendono le ricostruzioni delle forze dell'ordine intervenute.