Como, la polizia rimpatria ragazza rumena di 22 anni: ha collezionato trenta denunce in un anno

La polizia di Como ha rintracciato una ragazza rumena di 22 anni che soggiornava in una casa vacanza di Como. Grazie al sistema Alloggiati Web (in cui i gestori di alberghi e B&B devono registrare ogni ospite) una volante della questura di Como è riuscita a rintracciare e fermare la giovane che in banca dati della polizia è risultata avere numerosi precedenti e ben trenta denunce alle spalle, tutte collezionate tra il 2022 e il 2023. E' stata denunciata venticinque volte per furto aggravato (la quasi totalità ai danni di supermercati del nord Italia), quattro volte per ricettazione e una volta per rapina.

Dopo i necessari controlli effettuati dagli agenti dell’ufficio immigrazione la 22enne è stata accompagnata al Centro di permanenza per i rimpatri di Roma, dove sarà trattenuta per il tempo strettamente necessario al suo rimpatrio.