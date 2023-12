Rubano 3mila euro di merce all'Iperal, fermate all'area di servizio sulla A9 con l'auto strapiena

Erano riuscite a rubare 3 mila euro di roba e a scappare dal supermercato Iperal di Carlazzo. A bordo della loro auto strapiena di merce, si erano fiondate sulla autostrada A9. Le tre donne di origine rumena di 36, 74 e 29 anni stavano tornando verso Milano, dove abitano, ma all'area di servizio Lario Ovest, dove avevano deciso di fare una sosta, sono state individuate dagli agenti della polizia stradale. La vicenda, come riporta La Provincia, risale allo scorso sabato. Gli agenti avrebbero deciso di controllare l'auto delle tre donne perché insospettiti dal fatto che fosse colma di roba, tanto che le stesse erano pigiate nell'abitacolo con pochissimo spazio a disposizione. Si trattava per lo più di prodotti di bellezza e non avevano nessuno scontrino che potesse provarne l'acquisto. Tramite il controllo dei codici a barre non è stato difficile scoprire che si trattava di merce rubata e le tre sono state denunciate per ricettazione e una di loro anche per evasione perché avrebbe dovuto essere ai domiciliari.