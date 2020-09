Ospedale di Cantù, rubavano cibo e mascherine: deunciato il responsabile mensa e quattro dipendenti

Due settimane di indagini con tanto di telecamere nascoste hanno permesso agli agenti della Squadra Mobile della Questura di Como di cogliere sul fatto il responsabile della mensa dell'ospedale di Cantù mentre rubava derrate alimentari. In due settimane ha rubato cibo almeno quindici volte. L'uomo nascondeva gli alimenti nel proprio armadietto per poi portarli in macchina stando attento a non essere visto. In un caso le telecamere nascoste lo hanno ripreso mentre asportava una intera cassetta di frutta dal furgone del catering e la caricava sulla propria auto. Gli uomini della Mobile sono intervenuti nella giornata del 22 settembre 2020 cogliendo l'uomo - 61 anni - in flagrante. La perquisizione della sua macchina e della sua abitazione ha confermato che l'uomo era solito rubare anche materiale sanitario, come guanti e mascherine chirurgiche. Per lui l'accusa è di peculato, in quanto ricopre un incarico di pubblico servizio.

Accusa di furto, invece, per altre quattro lavoratrici impiegate nella stessa mensa. Anche loro erano solite rubare generi alimentari destinati all'ospedale.