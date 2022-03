Ruba medicinali, camici e guanti al Sant'Anna: arrestato un ex dipendente

Troppi furti in corsia e alcune segnalazioni hanno portato la polizia di Stato e gli addetti alla vigilanza interna del Sant'Anna a verificare cosa stessa accadendo all'interno dell'ospedale di San Fermo della Battaglia. Durante uno dei controlli mirati è stato notato un ex dipendente di 67 anni che si aggirava nella zona degli spogliatoi del personale. L'uomo è stato perquisito ed è stato trovato in possesso di alcuni medicinali e materiali ospedalieri che al momento ha cercato di nascondere. La perquisizione a quel punto è continuata a casa del 67enne e qui sono state rinvenute scatole intere con guanti, camici, cateteri, disinfettanti e alcuni medicinali. Dopo l'arresto per furto aggravato è stato processato nella giornata di ieri 19 marzo e ha patteggiato un anno, con pena sospesa ma dovrà risarcire l'ospedale della somma di quanto rubato che secondo una prima stima andrebbe dai 500 agli 800 euro. Non sono stati segnalati, al momento, complici.