Ruba una carta di credito: la Polizia Locale la ferma in via dei Mille

Sono circa le 14.30 di martedì 9 agosto 2022 quando gli agenti della polizia locale di Como di pattuglia nella zona diComo Borghi vengono avvicinati da un professionista con studio nel quartiere che riferisce di un furto di carta di credito da parte di una donna. La sospettata si sarebbe dapprima allontanata a piedi e poi sarebbe salita a bordo di un'auto guidata da un uomo che è poi risultato estraneo ai fatti.

Gli agenti riesco a rintracciare la sospettata bloccandola all' altezza dell'ingresso pedonale dell'area pubblica di via Dei Mille la quale cercava vanamente di nascondere la refurtiva.

Una volta accompagnata in comando e poi in questura per il foto segnalamento, è emerso che si trattava una cittadina italiana di trent'anni residente in provincia di Pavia, la quale era anche in possesso di un carnet di assegni di cui non ha saputo indicarne l’origine.

La donna è stata arrestata e processata con rito direttissimo. Ha patteggiato 1 anno e 6 mesi e 600 euro di multa con sospensione della pena.