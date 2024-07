Ruba il borsello a un agente della polizia locale e ne aggredisce , arrestato 38enne polacco

Un cittadino polacco di 38 anni ha rubato il borsello di servizio a un agente della polizia locale di Como. Non pago, una volta fermato e portato al comando, ha aggredito i vigili.

I fatti

Nella serata di ieri, giovedì 4 luglio, l’uomo si è avvicinato a un agente - che in quel momento si trovava in servizio tra via Recchi e via Rosselli a Como per gestire la viabilità in relazione al cantiere di via Borgo Vico - e gli ha rubato il borsello. Raggiunto poco dopo, aveva ancora con sé il borsello, ma all’interno non c’era più il tablet di servizio che è stato poi ritrovato nello zaino dell'uomo. Portato al comando, come detto, il polacco ha aggredito gli agenti ed è stato arrestato. Dai controlli subito effettuato dagli agenti della Locale è poi emerso che era già destinatario di un provvedimento di Dacur e non avrebbe dunque dovuto trovarsi nel capoluogo. Processato con rito direttissimo nella giornata di oggi, ha patteggiato otto mesi ed è stato rimesso in libertà.