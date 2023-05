Ruba il bancomat a suo papà: arrestato 29enne comasco

Ha rubato il bancomat a suo papà violando il divieto imposto dal giudice di avvicinarsi a lui. Nei guai un 29enne comasco arrestato nella serata del 7 maggio dalla polizia di Stato di Como. Il giovane uomo, pregiudicato, si è presentato a casa del padre avanzando richieste insistenti di somme di denaro. Al rifiuto del genitore è scaturita una lite culminata con il furto da parte del 29enne del bancomat del padre. Da lì la chiamata al 112. Gli agenti della squadra volante in pochi minuti hanno rintracciato il l'uomo e lo hanno accompagnato in questura. Dopo le formalità di rito è stato arrestato per la violazione del provvedimento del giudice e, avvertito il pm di turno, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della questura in attesa del rito direttissimo.