È morto nella notte Simone Vavassori, il 15enne investito a Rovello Porro

Il fatale incidente è accaduto attorno alle 18 di ieri, 25 ottobre, sulla sp15, nel tratto di via Larga nel territorio comunale di Rovello Porro. Secondo quanto pervenuto Simone Vavassori, 15 anni, stava pedalando quando c'è stato lo scontro con un'auto. Le condizioni di Simone sono parse subito molto critiche, tant'è che la guardia medica ha subito richiesto l'intervento dell' elisoccorso che è partito da Como per portarlo all'ospedale di Circolo di Varese. Purtroppo non c'è stato nulla da fare e il giovane è deceduto nella notte. Il ragazzo era nato e cresciuto a Ceriano Laghetto. Si era poi trasferito con la famiglia a Misinto.

