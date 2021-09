Bloccano le strade con tre camion, sfondano l'entrata del Monopolio e fuggono col bottino

Sembrava una scena di un film, ma purtroppo era la realtà. Stamattina all'alba a Rovello Porro tre mezzi pesanti si sono posizionati in modo da bloccare completamente l'accesso a via Petrarca dove si trova un deposito/magazzino del Monopolio di Stato, per poter rubare Tabacchi.

Posizionando i camion in quel modo la principale strada di collegamento tra Rovello Porro e Turate è stata completamente bloccata. Questo ha creato anche molto traffico e le strade sono state liberate solo intorno alle 9.20. Inoltre questo piano, sicuramente studiato a tavolino, ha impedito alle forze dell'ordine di raggiungere i rapinatori che si sono dati alla fuga utilizzando la sola via d'uscita lasciata appositamente libera e non hanno avuto alcun contatto con i carabinieri di Cantù.

Dalle prime informazioni ricevute dagli organi competenti siamo venuti a conoscenza che i ladri erano almeno 4 e che non c'è stato alcun assalto o rapina a mano armata, ma l'ingresso al deposito è stato letteralmente sfondato e il furto attuato approfittando delle strade bloccate che hanno impedito ai carabinieri di raggiungerli in tempi utili per fermarli. Ci informano anche che il bottino consiste in un ingente quantitativo di Tabacchi.