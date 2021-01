Rovellasca, infortunio sul lavoro: operaio di 52 anni resta incastrato con la mano in un rullo

È accaduto oggi, 29 gennaio, intorno alle 13.13 a Rovellasca. Un uomo di 52 anni, operaio, è rimasto incastrato con una mano nel rullo di una macchina utilizzata durante il lavoro. Sul posto sono intervenuti in primis un'automedica e la Croce azzurra di Rovellasca, successivamente i carabinieri di Cantù, il personale di Ats Insubria, e i vigili del fuoco di Varese. Sarà importante anche ricostruire le dinamiche dell'infortunio per capire se tutto fosse a norma di sicurezza o meno, cosa di cui si stanno occupando le autorità competenti. L'uomo è stato trasportato in cosice giallo, dopo essere stato stabilizzato sul posto, all'ospedale San Gerardo di Monza. Pur non risultando in pericolo di vita, il 52enne avrebbe riportato serie ferite.